Filigrana di Campo Ligure, nasce un’associazione per promuoverla in Italia e nel mondo

Campo Ligure. È nata ufficialmente in questi giorni l’Associazione nazionale produttori e commercianti della filigrana di Campo Ligure, composta da otto ditte e nata per promuovere l’eccellenza che rende il paese della valle Stura famoso in tutta Italia e che ogni anno conquista una vetrina al festival di Sanremo grazie al premio consegnato al vincitore della categoria Giovani Proposte.

Il presidente della neonata associazione è Davide Oddone. “Si tratta di un passo molto importante e di un’opportunità di sviluppo per il nostro artigianato e per l’intero borgo di cui l’amministrazione si è fatta promotrice”, sottolinea il Comune sulla propria pagina Facebook.

Le imprese che compongono l’associazione ad oggi sono Carlini Giuseppe & C, EffeErre di Parodi Riccardo & C, Il Gioiello, OM Filigrana, Pastorino Filigrana, Gierre di Giampaolo Rizzo, Piombo Bartolomeo di Piombo Daniela, Filigranart di Oddone Davide.

Tra gli obiettivi della neonata associazione, incentivare il ricambio generazionale, promuovere questo artigianato tipico e partecipare a mostre ed eventi in Italia e all’estero.

Tutti gli artigiani contribuiranno inoltre a rilanciare la Mostra Nazionale della Filigrana, un evento che, non appena sarà possibile, verrà riproposto in una versione rinnovata, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale.