Festa del Cross, un oro e un argento per la Cambiaso Risso tra i Master

Genova. Alla Festa del Cross, che ha preso il via ieri a Campi Bisenzio, non poteva mancare la Cambiaso Risso Running Team, società genovese che annovera molti tra i migliori specialisti della disciplina, liguri e non solo.

Nel campionato italiano di corsa campestre a staffetta categoria Master, la Cambiaso Risso ha presentato due formazioni al via ed entrambe sono andate sul podio, conquistando un primo ed un secondo posto.

Nella categoria M55 Valerio Brignone, Enrico Rampa, Gaetano Zaccariello e Mauro Biglione hanno ottenuto la medaglia d’oro.

Medaglia d’argento, nella categoria M60, per la staffetta composta da Danilo Basso, Pasquale De Martino, Sandro Conti ed Enrico Lamberti.