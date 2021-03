Federazione Italiana Canottaggio, Carola Maccà eletta alla guida del comitato regionale

Genova. Le società della FIC Liguria, riunite ieri presso il Centro Remiero di Genova Pra’, hanno eletto il nuovo comitato regionale per il quadriennio 2021-2024. Nuova presidente è Carola Maccà che, al termine della votazione, ha superato l’uscente Francesco Ferretto con il punteggio di 8 a 7.

Genovese originaria di Moneglia, avvocato, Carola ha all’attivo, in particolare, numerose regate di Coastal Rowing ed è tesserata oggi per la Canottieri Sanremo, oltre a esser socia Elpis Genova e aver militato e sviluppato la passione remiera anche nella LNI Sestri Levante.

Eletta anche tutta la squadra presentata in Assemblea per un nuovo Comitato che, oltre alla Presidente, risulta composto anche dai seguenti consiglieri: Stefania Crespi (Canottieri Sanremo), Luca Marasi (Elpis Genova), Federica Minarelli (Sportiva Murcarolo), Luca Raffo (Rowing Club Genovese), Riccardo Rangone (Dario Schenone Foce) e Stefano Sitia (Sportiva Murcarolo).

“Sono molto contenta anche e soprattutto per il supporto della mia squadra che ha fatto anche parte del Comitato Organizzatore della regata che domani si disputerà a Pra’ segnando cosi la partenza della stagione e il ritorno alle competizioni nel nostro campo genovese – afferma Carola Maccà -. Vorrei che l’entusiasmo e la voglia di collaborazione di oggi segnassero l’attività dell’intero quadriennio. C’è bisogno dell’energia e delle competenze di tutti, anche di chi oggi non è stato eletto, per far crescere il canottaggio in tutta la Liguria”.