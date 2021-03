Evade dai domiciliari per molestare una ragazzina sua vicina di casa: 28enne arrestato

Genova. Un genovese di 28 anni è stato arrestato dalla volante del commissariato di Cornigliano per evasione denunciandolo inoltre per violenza privata e stalking.

Il ragazzo si trovava ai domiciliare a casa della madre nel quartiere di Sampierdarena ma da qualche tempo aveva cominciato a mostrare un’attenzione morbosa verso la giovanissima vicina di casa che stava vivendo una situazione di forte stress.

Ieri mattina il 28 enne ha atteso che uscisse di casa per afferrarla da dietro trattenendola per i fianchi. Lei è riuscita a liberarsi e a tornare in casa dove la famiglia ha chiamato la polizia.