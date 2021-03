Esselunga, corre su whatsapp la truffa dei falsi buoni spesa per i 70 anni del gruppo

Genova. Sta girando da qualche giorno anche in Liguria, attraverso il sistema di messaggistica whatsapp, un messaggio che invita a partecipare a un concorso legato ai 70 anni di Esselunga. Il messaggio spronta l’utente a cliccare su un link per ottenere buoni spesa da spendere nella catena di supermercati, presente in Liguria a Genova e alla Spezia.

La truffa si è diffusa a tal punto da aver reso necessario un messaggio di chiarimento da parte della stessa catena della Gdo.

“Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda“, si legge sul sito di Esselunga, dove si possono trovare anche indicazioni dettagliate per non cadere in questi tranelli.

I messaggi di posta ingannevole noti anche come “phishing” sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali.

A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti.

I messaggi di “phishing” contengono tipicamente: segnalazioni di problemi non ben precisati con minacce di chiusura di un servizio on line (es. home banking) o di un account; promesse di premi o denaro “senza fatica”; buoni sconto di valore eccessivamente elevato ad esempio il Buono Sconto Esselunga da 500 euro; offerte di prodotti/servizi a prezzi troppo bassi per essere realistici; comunicazioni circa vincite di lotterie o lasciti in eredità di ingenti somme e beni; richieste di donazioni ad enti benefici e errori ortografici e grammaticali.