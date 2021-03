Escursionista bloccata dal ghiaccio sul monte Maggiorasca, salvata dal soccorso alpino

Santo Stefano d’Aveto. Intervento del soccorso alpino Liguria e dei vigili del fuoco oggi a metà giornata per una donna in difficoltà lungo il canale Martincano a Santo Stefano d’Aveto nella zona ancora innevata del monte Maggiorasca.

Qui una donna di Rapallo di 53 anni a causa di una attrezzatura non adatta (non aveva veri e propri ramponi da ghiaccio) ad un certo punto per la stanchezza e per la difficoltà non solo a salire ma anche tornare indietro ha allertato i soccorsi.

A supporto della squadra ligure del soccorso alpino ne è intervenuta anche una dell’Emilia.

La donna è stata raggiunta e aiutata grazie ad alcune manovre tecniche a ritornare sul sentiero. Essendo in buone condizioni non è stato necessario l’intervento sanitario.