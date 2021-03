Escavatore precipita in una scarpata, operaio rimane incastrato: grave al San Martino

Borzonasca. Un uomo di circa 40 anni è in gravi condizioni dopo essere precipitato con un piccolo escavatore nella zona di Levaggi, nel comune di Borzonasca nell’entroterra di Chiavari.

Per cause ancora da chiarire il veicolo è finito in una scarpata per diversi metri e l’operaio che era alla guida è rimasto incastrato. Sul posto è accorsa una squadra di vigili del fuoco da Chiavari con tre mezzi e i soccorritori del 118 di Mezzanego.

Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse. L’uomo, che non ha perso conoscenza, è stato estratto, stabilizzato e trasportato sull’elicottero dei vigili del fuoco per il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Ha riportato diversi traumi.

In corso le indagini per capire la dinamica dell’accaduto.