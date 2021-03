Eccellenza, la composizione dei due gironi: la Sestrese accetta lo spostamento a levante

Genova. L’Eccellenza ripartirà con un format a due raggruppamenti, composti entrambi da sette squadre. La maggior parte delle rinunce, quattro su sette, sono arrivate da società che avevano iniziato la stagione nel girone B.

Di conseguenza, secondo la suddivisione con la quale si era partiti ad ottobre, rimarrebbero otto squadre nel girone A e sei nel girone B. Necessario, pertanto, spostare una delle tre genovesi che erano state inserite nel gruppo del ponente.

A risolvere il problema al Comitato regionale ci ha pensato la Sestrese, preannunciando di accettare lo spostamento.

I due raggruppamenti, che verranno ufficializzati oggi, saranno così composti:

Girone A: Cairese, Albenga, Genova Calcio, Campomorone Sant’Olcese, Pietra Ligure, Finale, Varazze Don Bosco.

Girone B: Rapallo Rivarolese, Fezzanese, Athletic Club Albaro, Rivasamba, Ligorna, Angelo Baiardo, Sestrese.

Di seguito il comunicato della società verdestellata.

“La F.S. Sestrese Calcio 1919, come avviene da 102 anni a questa parte è consapevole del suo ruolo e importanza sociale all’interno del movimento calcistico regionale e nazionale.

Per questo, nell’ottica della massima collaborazione con gli enti federali come sempre avvenuto e confermando come già ribadito negli ultimi mesi la volontà societaria per una ripartenza (mettendo al primo posto la sicurezza, come realmente avverrà con l’adozione di un protocollo sanitario) che sia da traino per tutto il movimento nel futuro, senza porre condizioni di alcun tipo se non suggerimenti (ad esempio avevamo suggerito un campionato con retrocessioni a salvaguardia della regolarità e spirito sportivo del campionato), in attesa nelle prossime ore della eventuale decisione ufficiale del Comitato Regionale Ligure della Lnd:

conferma come già apparso in queste ore su più media locali – pur con evidenti difficoltà logistiche da affrontare – di aver dato parere favorevole al semplice sondaggio federale in cui, per posizione geografica pressoché analoga ad altre società, si chiedeva una eventuale disponibilità a priori allo spostamento temporaneo per questo campionato 2021 nel raggruppamento di levante‼

Siamo la Sestrese, rappresentando un movimento importante in termini di numeri di tifosi e tesserati, avendo altresì un ruolo e da sempre un’attenzione importante nel movimento calcistico ligure, riteniamo doveroso dare delle spiegazioni dettagliate nel rispetto delle tante persone che ci seguono:

l’apertura al trasferimento nel girone di levante, già spinta dalle primarie e per noi basilari motivazioni sopracitate, è ponderata e scaturita anche da un’analisi interna tra dirigenza e come sempre staff tecnico. Pensiamo che questa eventuale possibilità possa portare a molteplici aspetti positivi.

Sono in tanti in queste ore, anche membri di altre realtà (a conferma di una storica attenzione nella delegazione ma anche in tutta la città di Genova, alle “sorti” e fatti della nostra ultracentenaria Sestrese) che ci stanno prontamente e gentilmente ricordando un aumento della competitività del girone B a discapito del girone A, giudicando come spesso accade il nostro operato.

Per noi questo eventuale aspetto, comunque da confermare sul campo anche tenuto conto di molteplici variabili di una ripresa e una stagione atipica, è invece un fattore assolutamente positivo.

L’eventuale maggiore competitività del girone B – nel pieno spirito che da 102 anni a questa parte ha sempre spinto la nostra società a fare sport agonistico a livelli nazionali e massimi regionali – non rappresenta un limite o un aspetto negativo ma al contrario un elemento che – spinti anche da uno staff tecnico di grande intelligenza e valore sportivo in piena sintonia con il nostro progetto futuro – valutiamo come aspetto positivo, fondamentale per il nostro percorso di crescita che vogliamo perseguire con un gruppo giovane che dovrà dimostrare di essere pronto per l’impegnativa Eccellenza del 2021-2022 .

Nei prossimi due mesi, con grandissime motivazioni, saremo chiamati ad affrontare sei (e magari chissà anche di più) sfide di valore assoluto sotto il profilo agonistico, tecnico, e di motivazioni, contro avversari storici e squadre che negli ultimi tre anni non abbiamo affrontato per ragioni geografiche e di categoria.

La speranza è che la possibile ripartenza dell’Eccellenza rappresenti un traino per tutto il movimento, in particolare per le giovanili per le quali auspichiamo, situazione pandemica permettendo, una ripresa a maggio e giugno in qualsiasi forma la FIGC sarà in grado di attuare. Sono loro, i giovani, che più di ogni altro hanno dovuto subire la negatività della mancanza di sport e del nostro calcio.

Al contempo la F.S. Sestrese Calcio 1919, in attesa dell’ufficialità della ripartenza e soprattutto come tutti in attesa di conoscere l’organizzazione sul tema dei protocolli (che riguarderà l’aspetto principale per riprendere in piena sicurezza e porterà società e dirigenti a fare sacrifici enormi in termini di organizzazione) desidera ringraziare le altre società che hanno sempre creduto in una ripartenza, nonché la federazione e il presidente Ivaldi per il lavoro svolto al fine di una ripresa in sicurezza, e salutare le società che non riprenderanno con l’auspicio di ritrovarci tutti a settembre e astenendoci totalmente da giudizi esterni che non ci competono, soprattutto in questo eccezionale momento storico.

E’ il momento, permetteteci, di guardare solo ed esclusivamente alla ripresa, con grandissimi sacrifici economici e organizzativi ad attenderci (e saranno tanti), abbandonando ogni qualsiasi polemica ma guardando da ora in poi solo agli aspetti che riguardano l’organizzazione della ripartenza e il calcio giocato”.