Eccellenza, dopo quella del Canaletto arriva la rinuncia dell’Alassio FC

Salvo soprese dell’ultimissima ora l’Alassio FC non proseguirà il campionato di Eccellenza. La squadra, condotta da Leo Andrian, era stata allestita in poche settimane dopo il terremoto derivato dall’addio del patron Fabrizio Vincenzi.

Da qualche tempo, circolavano voci circa la volontà del club giallonero di non riprendere. Il patron del club Stefano Ragazzoni a domanda precisa risponde in maniera eloquente: “No, non partecipiamo”.

A livello di classifica, questo dietrofront non andrà a incidere particolarmente sugli equilibri, visto che i ponentini non avevano totalizzato neanche un punto nei match disputati a ottobre. Il 16 arriverà l’ufficialità e si capirà se altre realtà avranno optato per la medesima scelta.