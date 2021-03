Dopo lo sciopero tutti in coda: a Sampierdarena, Cornigliano e in val Polcevera traffico bloccato

Genova. Terminato lo sciopero ai varchi portuali, la situazione del traffico sulle strade e le autostrade attorno a Genova è in una situazione disastrosa a causa del mancato assorbimento dei mezzi pesanti in attesa di entrare in porto a Sampierdarena. La situazione al Psa di Pra’ invece è più scorrevole.

La polizia municipale segnala lunghe code in lungomare Canepa (come si vede dalla foto di Roberto Campi sul gruppo Viabilità Genova), sulla strada Guido Rossa, ma anche problemi in val Polcevera, da Bolzaneto verso il mare. In tanti evitano di entrare in autotrada o addirittura dalla A7 si riversano sula viabilità cittadina.

Traffico in tilt anche sull’Autostrada A7: tra Busalla e Genova sono segnalati ben 8 chilometri di coda.

Coda di 2 km anche tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova sempre a causa del traffico intenso sulla viabilità ordinaria.