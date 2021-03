Donne e lavoro, Veirana (Cgil): “Servono urgenti misure che promuovano la vera parità di genere”

Liguria. Un’occasione per riflettere sul mercato del lavoro declinato al femminile e su quali conseguenze ha avuto la crisi “Covid”. Questo è l’obiettivo della tavola rotonda dal titolo “Donne e lavoro: costruire il futuro”, che si terrà mercoledì 3 marzo a partire dalle ore 16 sui canali social Cgil Liguria.

“Il fallimento delle politiche di condivisione e conciliazione, la contemporaneità dell’aumento del peso nei settori della cura e di pubblica utilità, sommati alla crisi economica nei comparti con maggiore tasso di occupazione femminile legati alle politiche di contenimento del virus, hanno pesato prevalentemente sulle donne” spiegano da Cgil.

“In Liguria – continuano – solo un terzo del totale delle assunzioni a tempo indeterminato è destinato ad una donna ed in tutte le tipologie di assunzione il tempo pieno per le donne è sempre l’eccezione, mai la regola. I dati sulle assunzioni in Liguria nel corso del 2020, elaborati da Marco De Silva dell’Ufficio Economico Cgil Liguria, fotografano una realtà in cui le differenze tra uomo e donna in ambito lavorativo sono ancora troppo marcate”.

“Anche al netto della pandemia la parità di genere è una chimera per molte donne lavoratrici – sottolinea Fulvia Veirana segretaria generale Cgil Liguria – il Covid ha solo peggiorato una situazione preesistente con il fallimento delle politiche di condivisione e conciliazione”.

I dati evidenziano come in Liguria nei primi 9 mesi del 2020 ci siano stati 59 mila contratti in meno (che non corrispondono ad occupati, ma al numero dei contratti stipulati nel periodo di riferimento) con un drastico calo di quelli a tempo determinato. Restringendo il campo al focus di genere, i dati dell’Osservatorio Inps sul precariato indicano in 43.073 le assunzioni al femminile contro le 68.283 del 2019 con una contrazione del 36.9 %, pari a meno 25.210 contratti. Inoltre il 52,6% delle assunzioni femminili è a tempo parziale.

Le assunzioni femminili a tempo indeterminato hanno rappresentano il 12.1% del totale con un calo di 2.060 contratti (-28.3 %) rispetto al 2019. Il calo più marcato è per i contratti a tempo determinato con un calo del 43,9 % rispetto all’anno precedente (28.681 assunzioni del 2019 contro le 16.096 del 2019, con una contrazione di 12.585 contratti). Ma tutte le altre tipologie contrattuali sono in calo rispetto al 2019. Il lavoro stagionale (-21,6%), la somministrazione (-31,6%), l’apprendistato (-36,2%) ed il lavoro intermittente (-40%). La pandemia ha colpito soprattutto gli ambiti in cui le donne sono sovra-rappresentate come il terziario (92,6% delle assunzioni) ed al suo interno i settori del turismo e del commercio.

“I dati confermano, se ancora ce ne fosse bisogno, che la nostra società deve fare passi da gigante per arrivare ad una piena parità di genere, anche sul lavoro – sottolinea Veirana – In Liguria è urgente individuare una strategia efficace per promuovere uno sviluppo che generi occupazione stabile per tutti. Nell’ambito di questa riflessione devono essere individuati tutti gli strumenti per promuovere l’occupazione femminile. Quella di domani sarà l’occasione per approfondire questi temi con l’assessore Berrino, a partire dalla promozione di politiche del lavoro che rendano questa differenza sempre meno marcata”.

Alla tavola rotonda parteciperanno Maria Grazia Gabrielli segretaria generale nazionale Filcams Cgil, Alessandra Guazzetti segretaria Fp Cgil Liguria, Emanuela Drago segretaria Flc Cgil Genova, Valentina Ghio sindaco Sestri Levante, Gianni Berrino assessore Lavoro Regione Liguria, Susanna Camusso responsabile politiche di genere Cgil Nazionale. Introduce e modera Fulvia Veirana, segretaria generale Cgil Liguria. Diretta sulle pagine Facebook Cgil Liguria e Belle Ciao mercoledì 3 marzo 2021 a partire dalle ore 16.00.