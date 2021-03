Domenica due gare ciclistiche in Valbisagno: scattano chiusure e limitazioni al traffico

Genova. Domenica 28 marzo, in occasione della 13esima Genova cup e della prima tappa del 24esimo Giro ciclistico della Liguria, via Adamoli e via Pedullà saranno interessate da alcune modifiche alla viabilità.

È prevista la sospensione della circolazione ordinaria veicolare in ambo i sensi, dalle 7.30 alle 12.30, in via Adamoli – dal Ponte Fleming (escluso) fino a via Pedullà, in prossimità di Ponte Green (escluso) -, e in via Gualco, dalle 10 alle 10.30 e dalle 11.30 alle 12.

Inoltre, è istituito il divieto di transito sul ponte Solimano, a esclusione dei veicoli dei residenti e aventi diritto, provenienti e diretti in via Solimano.

Sono istituiti il doppio senso di marcia su ponte XXV Aprile e il divieto di fermata in via Gualco, dall’intersezione con via Pedullà fino al civico 82.