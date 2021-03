Domenica di sole e zona arancione, decine di segnalazioni per assembramenti a Genova

Genova. “Una normale domenica“, così la definiscono dalla centrale operativa della polizia locale di Genova dove il telefono continua a squillare per segnalazioni di assembramenti di persone in questa domenica di sole che vede la Liguria nuovamente in zona arancione.

Anche oggi si registra il pienone a Boccadasse, in corso Italia, sulla passeggiata e nei parchi di Nervi, sulle alture di Sant’Ilario dove il traffico è stato nuovamente bloccato per il grande afflusso di auto, ma anche nelle località più gettonate del Ponente e sulle alture del centro cittadino.

Ad ogni segnalazione corrisponde l’invio di una pattuglia, ma non sempre poi si verifica una reale situazione di pericolo o mancato rispetto delle distanze. In alcuni casi gli agenti si limitano a disperdere i capannelli di persone.

La concentrazione risulta maggiore rispetto alla scorsa settimana ed è un effetto collaterale della zona arancione, visto che è vietato uscire dai confini del comune e i genovesi si accalcano tutti negli stessi posti, complice il bel tempo che invoglia a stare all’aria aperta.