Domani la prima laurea magistrale del polo universitario peniteziario dell’Università di Genova

Genova. Domani, giovedì 11 marzo 2021 Roland Barkaj, albanese di 36 anni e studente del Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Genova, discuterà la sua tesi di laurea magistrale in “Politiche ed economia del Mediterraneo”.

La tesi ha come relatore il prof. Andrea Pirni, docente di “Sociologia dello sviluppo” per il corso di laurea ora attivo come “Relazioni internazionali”, ed è intitolata “La rivoluzione digitale nell’amministrazione pubblica e nel sistema penitenziario”.

La tesi

Il lavoro è incentrato sui problemi, gli sviluppi e le sfide che l’innovazione tecnologica pone al sistema della Pubblica Amministrazione e, in particolare, ai riflessi che la rivoluzione digitale ha sul complesso e in gran parte obsoleto sistema delle comunicazioni tra realtà carceraria e mondo esterno. La tesi di Barkaj nasce dall’esperienza personale e si interroga, con ampie disamine, sul rapporto intercorrente tra esigenze comunicative, strumenti applicativi, principio rieducativo della pena, esigenze di sicurezza e caratura afflittiva della stessa. Rilevante spazio trovano anche le interessanti comparazioni tra la realtà penitenziaria italiana e quella di altri paesi dell’Europa e del mondo.

Il Polo Universitario Penitenziario UniGe

Dopo la prima laurea (triennale) in Storia, nel 2019, questa è la seconda laurea di uno studente detenuto iscritto ai corsi del Polo Penitenziario di UniGe. Dal 2016, anno di avvio delle attività del Polo, il numero di studenti è considerevolmente aumentato: attualmente sono 27 i detenuti iscritti ai Corsi di Laurea della Scuola di scienze sociali e della Scuola di scienze umanistiche come Storia, Filosofia, Scienze internazionali e diplomatiche, Relazioni internazionali, Amministrazione e politiche pubbliche, Informazione ed editoria, Giurisprudenza, Scienze della comunicazione.

Al momento, sul territorio nazionale, sono 37 i Poli Universitari Penitenziari; quello di UniGe coinvolge 2 istituti penitenziari, Marassi e Pontedecimo, ma è in fase di valutazione la possibilità di ampliare il numero di istituti previsti dalla convenzione con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta (sottoscritta il 6 aprile 2016) aggiungendo Sanremo e La Spezia.