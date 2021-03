Domani al via le vaccinazioni per duemila poliziotti genovesi

Genova. Parte domani alle 8.30 la campagna di vaccinazione anti covid per i poliziotti genovesi. Due gli hub allestiti dalla Questura di Genova. Uno alla caserma Ilardi di Sturla un secondo al reparto mobile di Bolzaneto.

Sono circa 2000 gli operatori di polizia a cui sarà somministrato il vaccino Astrazeneca: la vaccinazione è ovviamente volontaria, ma l’adesione è molto alta, oltre il 90%.

A vaccinare i poliziotti saranno i sanitari in forza alla stessa polizia di Stato. Per domani, giovedì e venerdì in ciascuno dei due hub sono previste 40 vaccinazioni al giorno con l’obiettivo dalla prossima settimana di portarle a 60-70.

Nell’hub di Bolzaneto saranno vaccinati anche i vigili del fuoco genovesi, circa 500 persone, mentre l’hub di Sturla vaccinerà anche il personale civile dipendente della Questura e della Prefettura di Genova.

Per il resto la suddivisione tra i due hub è territoriale: a Sturla si recherà il personale di tutti gli uffici della Questura, delle ‘specialità’ che hanno sede nel centro città e i commissariati del centro levante, a Bolzaneto i poliziotti della Stradale di Sampierdarena e i commissariati di Sestri ponente e Cornigliano.

I poliziotti dei commissariati di Chiavari e Rapallo saranno invece vaccinati dalla Asl4.