Genova. Spogliatoi minuscoli senza doppio ingresso o vie di fuga, fondamentali in caso di incendio e ancor di più in epoca Covid, docce inutilizzabili a causa della muffa e senza uno sfogo per la condensa, scarafaggi.

Per non parlare delle mascherine: a differenza di quanto accade nella maggior parte delle aziende quelle fornite dal terminal ai lavoratori (come si può leggere chiaramente nel bugiardino) “non sono dispositivi di protezione individuale” e “non proteggono efficacemente dagli agenti patogeni”.

“Non sono mascherine chirurgiche e ma semplici mascherine da lavoro senza il marchio CE”.

Con documentazione foto e video e con una nota a firma del sindacato Usb i lavoratori del terminal San Giorgio replicano così al comunicato stampa dell’azienda che è stato pubblicato su Genova24 e in cui il terminal annunciava con orgoglio un calo degli infortuni sul lavoro.

Per l’Usb, vista la situazione igienico sanitaria di alcuni locale e “la sanificazione degli ambienti, almeno carente e poco frequente” si legge nel comunicato, la diminuzione di incidenti è quindi quasi esclusivamente merito dei lavoratori che sanno bene come muoversi in quanto assunti a tempo indeterminato ed esperti”.

“A questo punto, se possiamo permetterci di dare un consiglio ai dirigenti del terminal – conclude l’Usb – gli diremmo proprio questo: diminuite la precarietà, assumete più personale a tempo indeterminato e usate meno i contratti a tempo. E, oltre ai comunicati stampa, date uno sguardo agli spogliatoi, alle mascherine. Si può e si deve fare molto meglio”.