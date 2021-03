Demolizione Diga, sabato mattina il flash-mob contro la chiusura di via Maritano

Genova. Avevano annunciato proteste e così sarà. I cittadini della Valpolcevera contrari alla chiusura di via Maritano domani, sabato 20 marzo, scenderanno in piazza con un flash-mob proprio sotto alla “diga” in via di demolizione.

L’appuntamento per la manifestazione, autorizzata dalle forze dell’ordine, è alle 10e30 davanti al supermercato Lidl. Ai partecipanti si ricorda di rispettare le norme anti-covid, quindi di indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza di due metri.

La protesta è legata alla chiusura, dal 17 marzo, di via Maritano per le operazioni di demolizione dei grandi edifici popolari, un’opera attesa da decenni e che il Comune di Genova non vuole rimandare ulteriormente.

I manifestanti fanno notare che la chiusura in concomitanza con i cantieri nella galleria Monte Galletto sulla Autostrada A7 sono un mix micidiale per la viabilità della Valpolcevera e la richiesta era quella di rinviare la misura di 15 giorni.

Il 17 marzo, nel primo giorno di chiusura di via Maritano, si sono verificate lunghe code nella zona del Cige e di Rivarolo. Il giorno successivo, con una regolazione del traffico diversa da parte degli agenti di polizia locale, i rallentamenti sono stati ridimensionati. Ma i disagi, dice chi manifesta, restano. E non riguardano solo Begato.

“In Valpolcevera ci sono troppi cantieri in contemporanea – dice Elisa Lanari, organizzatrice del flash-mob – chiediamo a chi parteciperà alla manifestazione di scrivere le proprie richieste scritte su un foglio da imbucare in una grande cassetta postale che recapiteremo al sindaco di Genova”.