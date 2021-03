Genova. Chiedono interventi per la viabilità, perché la chiusura di via Maritano per la demolizione delle Diga in concomitanza con altri cantieri tra piazza Pallavicini, autostrada A7 e via Ferri, ha creato non pochi problemi, ma anche spazi di gioco e di verde ma anche luoghi di socialità per il quartiere.

Sono queste le richieste che gli abitanti di Begato hanno fatto al sindaco, inscenando un flash mob e portando in piazza una cassetta delle lettere inidirizzata al primo cittadino. “La decisione di protestare è nata dalle mamme del quartiere – spiega Elisa Lanari, consigliere del municipio Valpolcevera – dopo la decisione di non posticipare la partenza del cantiere e quindi hanno chiesto al sindaco di risolvere il problema della viabilità.

Al sindaco, quindi, saranno recapitate le lettere dei bambini, che chiedono spazi verdi e quelle degli adulti che pongono l ‘attenzione a una problematica sociale del quartiere, e che sono legate a una cattiva gestione degli inquilini, dell’abusivismo, che continua nonostante le segnalazioni. E poi si chiedono spazi sociali, c ‘è il circolo Ricciotti in via Negrotto Cambiaso, che doveva essere ristrutturato e ora ê fermo, e il palazzo della polizia postale, in via Linneo, che giace in completo abbandono”.