Demolizione Diga, addio alla linea 270: come cambia il servizio Amt dal 17 marzo

Genova. A seguito della chiusura programmata di via Maritano per l’inizio dei lavori di demolizione della Diga di Begato, da mercoledì 17 marzo e fino a cessate esigenze, la linea 270 verrà riorganizzata con l’istituzione di 3 nuove linee.

Linea 270/

Sarà in servizio sul percorso Brin-Costa di Begato, nella fascia oraria 5.00-21.00, come di seguito indicato.

• Direzione Begato: i bus, in partenza dal capolinea di via Brin, proseguiranno per via Canepari, via Rossini, via Vezzani, via Wagner, via Linneo dove effettueranno capolinea nella area appositamente predisposta.

• Direzione Brin: i bus, in partenza dal capolinea di via Linneo, proseguiranno per via Linneo, via Wagner, via Vezzani, piazza Pallavicini, via Rossini, via Jori, via Brin dove effettueranno capolinea.

Linea 271

Sarà in servizio sul percorso Bolzaneto (via Reta)-via Maritano (Pala Diamante), nella fascia oraria 5.00-21.00, come di seguito indicato.

• Direzione Maritano (Pala Diamante): i bus, in partenza dal capolinea di via Reta, proseguiranno per via Teglia, via Maritano dove all’altezza del “Pala Diamante” effettueranno capolinea nella area appositamente predisposta (codice fermata 2672).

• Direzione via Reta (Bolzaneto): i bus, in partenza dal capolinea di via Maritano (Pala Diamante), proseguiranno per via Maritano, via Teglia, via Reta, giro del Vento, via Bolzaneto, via Pastorino, via Reta dove effettueranno capolinea.

Linea 271/

Sarà in servizio sul percorso Costa di Begato-via Cechov, nella fascia oraria 5.00-21.00, come di seguito indicato.

• Direzione via Cechov: i bus, in partenza dal capolinea di via Linneo, proseguiranno per via Maritano, via Cechov dove effettueranno capolinea nella area appositamente predisposta (codice fermata 2673).

• Direzione via Linneo: i bus, in partenza dal capolinea di via Cechov, proseguiranno per via Maritano, via Linneo dove, all’altezza della chiesa di San Giovanni Battista, effettueranno capolinea nell’area appositamente predisposta (codice fermata 1902).

Linea 670

Sarà in servizio sul percorso Brin-via Cechov, nella fascia oraria 21.00-fine servizio, come di seguito indicato.

• Direzione via Cechov: i bus, in partenza dal capolinea di via Brin, proseguiranno per via Canepari, via Rossini, via Vezzani, via Wagner, via Linneo, via Maritano, via Cechov dove effettueranno capolinea nella area appositamente predisposta (codice fermata 2673).

• Direzione Brin: i bus, in partenza dal capolinea di via Cechov, proseguiranno per via Maritano, via Linneo, via Wagner, via Vezzani, piazza Pallavicini, via Rossini, via Jori, via Brin dove effettueranno capolinea.