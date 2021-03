Darsena, stava in giro per strada violando la quarantena: 22enne denunciato

Genova. Era nelle liste dei soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria ma se ne stava tranquillamente per strada con un gruppo di connazionali in zona Darsena. Per questo un 22enne senegalese è stato denunciato per violazione della quarantena.

Ieri pomeriggio i poliziotti delle volanti sono intervenuti per una segnalazione di assembramento in via Gramsci all’altezza della Darsena. Hanno portato in questura il 22enne per i controlli sull’identità e solo lì hanno scoperto tramite la banca dati del Ced che si trattava di una persona che avrebbe dovuto stare in isolamento.

Il giovane è stato accompagnato con un’ambulanza attrezzata per i pazienti Covid all’ospedale San Martino per verificare le effettive condizioni di contagiosità e nel frattempo è stato denunciato.