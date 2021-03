Da Piacenza a Genova per “vedere l’Acquario, no anzi piazza De Ferrari”: 4 multati

Genova. I poliziotti delle volanti ieri pomeriggio hanno fermato in piazza De Ferrari a bordo di un’auto quattro giovani, tutti residenti fuori Regione. Alla domanda su cosa facessero a Genova hanno improvvisato e così un ragazzo ha detto che volevano vedere piazza De Ferrari, una ragazza che volevano visitare l’acquario.

I ogni caso per i quattro la multa è stata inevitabile avendo varcato il confine regionale senza uno stato di necessità. Non solo: una dei quattro giovani, un 24enne piacentina, da un controllo è risultata in possesso di una pastiglia di ketamina e di un coltello a scatto.

La ragazza è stata così denunciata per possesso ingiustificato di armi.