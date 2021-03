Crisi Rsa, da La Benedetta arriva la smentita: “Stipendi pagati regolarmente”

Genova. Dopo la pubblicazione del nostro articolo riguardo la crisi generalizzata del settore delle rsa a seguito delle ricadute sul settore della pandemia da coronavirus, la direzione della struttura ‘La Benedetta’ di Sestri Ponente smentisce la testimonianza raccolta su presunti ritardi nei pagamenti.

Smentita arrivata dati alla mano, con l’elenco dei pagamenti relativi al mese di novembre effettuati regolarmente, come si evince dalla documentazione contabile bancaria fornita dalla struttura stessa. “Il dissesto economico di molte Rsa a causa del mancato ingresso dei pazienti durante la fase acuta della pandemia, per fortuna, non ha interessato le strutture di riabilitazione quali la nostra che hanno continuato con diligenza e professionalità a curare i pazienti dimessi dagli ospedali seppure con notevoli incrementi dei costi di gestione e rallentamenti negli ingressi a causa dei periodi di isolamento a cui tutti i pazienti vengono sottoposti prima dell’ingresso in struttura”.

“Confidiamo comunque che la Regione Liguria – sottolineano dalla direzione della Rsa – il cui lavoro degli ultimi mesi è stato eseguito in maniera egregia, troverà modo e finanze per intervenire e limitare i maggiori oneri sostenuti dalle RSA durante la pandemia”.