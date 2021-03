Cremagliera di Granarolo, sospensione del servizio per verifica ministeriale

Genova. Amt comunica che mercoledì 31 marzo, la ferrovia a cremagliera Principe – Granarolo dovrà sospendere il servizio dalle ore 14.15 alle ore 17.30 per consentire la prosecuzione delle attività di verifica ministeriale.

L’ultima corsa sarà da Principe alle ore 14.15 e la ripresa del servizio avverrà da Granarolo, con la corsa delle 17.30. Contestualmente alla chiusura dell’impianto, sarà attivo il servizio bus sostitutivo G1.

Le verifiche di questo tipo sono in programma per le infrastrutture di trasporto pubblico storiche, come la cremagliera di Granarolo, una delle più iconiche di tutto il paese.