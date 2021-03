Covid, Sansa: “In Liguria oltre il 40% degli anziani che potrebbero vaccinarsi non si è prenotato”

Genova. “In Liguria meno del 60% degli over 80 aventi diritto ha prenotato il vaccino anti covid, è lo stesso presidente Toti ad ammettere che solo 95 mila anziani su oltre 160 mila hanno prenotato”.

Lo denuncia il capogruppo della Lista Sansa in consiglio regionale Ferruccio Sansa in una nota. “Oggi Toti trionfante ha dichiarato che è stato vaccinato il 73% degli over 80 che hanno prenotato il vaccino – commenta – c’è poco da essere trionfanti e sarebbe bello sapere se hanno fatto anche la seconda dose.

“Toti a febbraio aveva dichiarato che entro maggio saranno vaccinati 160 mila anziani over 80”, aggiunge il consigliere d’opposizione.

“Oggi scopriamo invece che si sono persi per strada 65 mila anziani, i quali non sono ancora nemmeno prenotato. E che addirittura oltre 90 mila non sono ancora stati vaccinati”, conclude Sansa.