Covid, Garibaldi (Pd): “Misure su Ventimiglia prese con 20 giorni di ritardo”

Genova. “Un vaccino su tre arrivato in Liguria non è stato ancora utilizzato, le prenotazioni stanno sforando oltre luglio, i medici di famiglia entreranno operativamente in campo solo oggi”.

Il capogruppo in Consiglio Regionale del Partito Democratico Luca Garibaldi va all’attacco del piano vaccini della Giunta regionale: “Siamo la terzultima regione d’Italia per la gestione della campagna di vaccinazione, ed è francamente inaccettabile che i tempi siano così lunghi e l’organizzazione così fragile. Servono investimenti per il personale – da garantire con continuità – e semplificazione nei flussi di dati a disposizione dei Comuni. Più personale per fare più vaccini. E rafforzare la rete del trasporto sanitario per chi non riesce a muoversi”.

Garibaldi mette nel mirino anche la gestione delle misure restrittive nella zona di Imperia per fronteggiare l’emergenza Covid: “E’ stata attivata con 20 giorni di ritardo rispetto all’esplosione dei dati sul distretto di Ventimiglia e che hanno condizionato le ultime due settimane in zona arancione. Ora il quadro è quello di una regione che – grazie alle misure della zona arancione – è passata in zona gialla, ma occorre prudenza e attenzione”, conclude Garibaldi.