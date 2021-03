Covid e chiusura scuole, 200 insegnanti genovesi dicono basta: “Troppo alto il prezzo pagato dagli studenti”

Genova. Allo slogan di J’insiste – Io insisto circa 200 insegnanti genovesi hanno sottoscritto la lettera-appello di cinque colleghi in cui si chiede alle istituzioni di considerare il ruolo dei docenti, l’importante della didattica in presenza e di prendere in coscienza quali siano le problematiche della Dad e di una programmazione che cambia di settimana in settimana a seconda dei colori.

“Abbiamo chiesto da mesi risposte sulla gestione poco lungimirante della scuola italiana in questa fase della pandemia. Risposte che non sono mai arrivate e che sono state prima aggirate da vaghi proclami sul futuro della scuola e che ora vengono messe in secondo piano dall’emergenza varianti.

Ribadiamo alcuni punti:

– La scuola non è un parcheggio e questo modus operandi mette in discussione la professionalità di noi insegnanti. Il nostro lavoro, anche quando costretti davanti a dei “pallini blu”, è formazione, educazione, responsabilità. Ci sentiamo responsabili dei tanti ragazzi, soprattutto i più fragili, che a queste condizioni non riescono, abbandonano gli studi. Per questo rivendichiamo il nostro ruolo di educatori e vogliamo tornare a svolgerlo con il rispetto e la considerazione che merita.

– Quando sarà dato sapere quali sono i piani per le scuole superiori in Liguria? Davvero avremo notizie di settimana in settimana? Come si può progettare una seria programmazione didattica con questo livello di incertezza?

– Per quale motivo è così difficile poter lavorare e studiare in sicurezza, predisponendo una seria campagna di tamponi periodici per studenti e docenti che monitori la situazione negli istituti, alla stregua di quello che avviene già da mesi nelle strutture sanitarie? Visto, oltretutto, che la vaccinazione dei docenti dovrebbe iniziare il 15 marzo ma che con buona probabilità si concluderà con la fine della scuola stessa?

– Per quale motivo durante la scorsa estate non si sono poste le basi per eliminare (almeno provvisoriamente) l’annoso problema delle classi cosiddette “pollaio” anche nelle scuole secondarie di secondo grado, riducendo così automaticamente il rischio di contagio in aula? E quali misure si stanno predisponendo per il prossimo anno scolastico?

Il prezzo che i nostri studenti stanno pagando è troppo alto ed è troppo comodo imputarlo solamente alla pandemia. Come spesso accade, nei momenti di crisi emergono più chiaramente i punti di debolezza: edilizia inadeguata, frammentazione burocratica, divario tecnologico, divario sociale, solo per citare alcuni esempi.

Alle istituzioni che avessero a cuore, se non la salute dei lavoratori, se non il destino delle giovani generazioni, ma almeno la ricchezza che amministrano, noi chiediamo di prendere seriamente in considerazione il nostro rinnovato appello: la formazione è ricchezza!”

La rete di insegnanti sta crescendo e attraverso un indirizzo mail invita altri docenti a unirsi alla battaglia.