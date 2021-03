Covid, 183 medici e dentisti genovesi si offrono volontari per somministrare il vaccino

Genova. Medici e odontoiatri si mettono a disposizione come volontari per effettuare le vaccinazioni in supporto alle farmacie e negli hub che saranno attivati nelle prossime settimane. È quanto è emerso al termine di un incontro oggi pomeriggio tra il presidente Giovanni Toti e i rappresentanti degli ordini professionali dei medici e degli odontoiatri liguri.

Nel corso dell’incontro è stato fornito un elenco dei professionisti che potranno intervenire. In particolare, si tratta di 183 medici e odontoiatri in provincia di Genova (Asl3 e Asl4), circa 60 professionisti in provincia di Savona (Asl2), una trentina nell’imperiese (Asl1). Nei prossimi giorni verrà fornita la disponibilità per il territorio spezzino.

Regione Liguria si impegna a garantire loro la copertura assicurativa per l’attività svolta nell’ambito della campagna vaccinale.

All’incontro, oltre a Toti, erano presenti il presidente della Federazione regionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova Alessandro Bonsignore, il vice presidente della Federazione regionale e presidente dell’Ordine di Savona Luca Corti e il presidente dell’Ordine di Imperia Francesco Alberti.

Intanto è ripartita oggi con circa 300 dosi somministrate la campagna di vaccinazione con AstraZeneca in Liguria. La maggior parte riprenderà lunedì anche grazie al rientro in campo dei medici di famiglia. Le disdette, invece, sono state 1.626 su 59.880 prenotazioni totali dal 9 marzo ad oggi, “segno che è stato recepito il messaggio sul fatto che il vaccino è sicuro”, ha detto Toti.