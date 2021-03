Costa Crociere dona 7mila litri di olio extravergine di oliva alle associazioni genovesi

Genova. Il 10 marzo Costa Crociere, tramite la sua fondazione Costa Crociere Foundation, ha donato 7mila litri di olio extravergine di oliva (ben 11 bancali) alle associazioni della rete territoriale genovese Ricibo.

Grazie a questa iniziativa, Costa Crociere è riuscita a recuperare per fini di solidarietà sociale un alimento prezioso come l’olio, che al momento risulta in eccesso rispetto al reale fabbisogno delle navi della compagnia, la cui ripartenza è prevista il 27 marzo con Costa Smeralda.

L’olio extravergine di oliva è un prodotto molto difficile da reperire nei circuiti del recupero eccedenze alimentari, e le poche bottiglie disponibili provengono spesso da donazioni dei cittadini attraverso le spese sospese o da altre raccolte alimentari.

La consegna è avvenuta presso l’hub messo a disposizione dalla Comunità San Benedetto al porto, capofila del progetto Ricibo, grazie alla Cooperativa Sociale Il Rastrello, che ha curato la logistica in qualità di fornitore di Costa Crociere per i servizi di gestione dei rifiuti speciali.

Il Rastrello e Ricibo collaborano da anni sul territorio per promuovere la cultura della sostenibilità ambientale e della solidarietà sociale verso le categorie più fragili della popolazione. Insieme alle realtà del terzo settore, costituiscono una rete professionale di imprese sociali che, condividendo i valori dell’inclusione e dalla difesa dell’ambiente, a fianco delle imprese profit, operano per la costruzione di un nuovo modello di sviluppo.

L’olio è stato subito consegnato ad oltre 50 associazioni, distribuite in tutto il territorio cittadino, che lo utilizzeranno all’interno dei loro dei loro servizi: mense sociali, social market e consegna di pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà.

Sono oltre 29mila i beneficiari della rete Ricibo e oltre 200 i servizi di distribuzione cittadini visibili nella mappa delle associazioni presente nel sito www.ricibo.org.