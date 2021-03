Cosa è e perché è importante il SEO copywriting 

Per SEO copywriting intendiamo quell’attività che mira a realizzare dei testi che siano utili, piacevoli per gli utenti, e ben ottimizzati su Google, in modo da risultare in alto nella serp. Il SEO copywriting è quindi l’arte (e il mestiere) di scrivere per posizionare un contenuto sui motori di ricerca e, allo stesso tempo, per fornire un contributo davvero utile anche per gli utenti. Per poter creare dei testi davvero utili, che siano originali, di alta qualità, e ottimizzati dal punto di vista tecnico e quindi SEO per essere primi su Google, è evidente che non si può lasciare il fatto all’improvvisazione: è bene, quindi, rivolgersi ad un servizio professionale di scrittura testi per il web.

Ma come si fa SEO copywriting, e per quale motivo è così importante da non poter essere svolto da chiunque?

Cerchiamo di capire l’importanza tecnica che il SEO copywriting riveste in un sito.

L’importanza del SEO copywriting: ecco quale è

Google è molto attento all’esperienza utente, ed in particolare, apprezza quando vengono creati dei contenuti testuali utili, originali, che siano davvero di qualità per l’utente finale. Il contenuto testuale è quindi uno dei più importanti parametri che Google prende in considerazione quando si tratta di posizionare un sito sul web.

Lo fa per mezzo dei suoi spider, che sono software ad hoc, molto complessi, che scansionano il web mappando i contenuti e che decidono sulla base di un algoritmo quali contenuti vanno primi nella serp e quali no.

In generale Google premia quei contenuti che creano valore aggiunto per l’utente, vale a dire che sono originali, scritti bene, abbastanza lunghi, pertinenti rispetto al sito, citati su Google, e che siano ovviamente ottimizzati seo. L’arte del SEO copywriting consiste quindi nel predisporre dei contenuti testuali che siano graditi agli spider di Google aiutando così un sito a posizionarsi più in alto possibile nella serp. Ma quali sono le caratteristiche del SEO copywriting?

Caratteristiche del SEO copywriting: quali sono