Corso Sardegna, l’impiegata delle Poste sventa la truffa in diretta

Genova. E’ stata una dipendente delle Poste di corso Sardegna a sventare, ieri pomeriggio, una classica truffa.

Una genovese di 69 anni si è presentata allo sportello per fare un bonifico spiegando all’impiegata di esser stata contattata da un dipendente di una società con sede nel Regno Unito, il quale le garantiva un introito di 30 mila euro in cambio di 3000 euro necessari per saldare alcune spese legali sostenute dalla stessa società in nome e per conto suo.

La dipendente dell’Ufficio postale, prima di procedere al bonifico e dopo aver assistito ad una telefonata tra la vittima e un interlocutore della società molto insistente e agitato, ha avvisato la direttrice della filiale che a sua volta ha chiamato la polizia.

Gli agenti delle volanti, dopo aver bloccato l’operazione bancaria, hanno accompagnato la 69enne in questura dove ha fatto denuncia. Indaga la squadra mobile.