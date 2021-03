Coronvirus, Toti: “Dopo Pasqua riaprire tutto, a partire dalle scuole”

Genova. “II Paese deve pensare a riaprire tutto dopo Pasqua, a partire dalle scuole ma non solo le scuole”. Questo il commento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto questa mattina ad ‘Agorà’ su Rai3. “Sulla scuola – ha aggiunto – c’è sempre stato uno scontro ideologico. Bisogna ricordare che la scuola mette a dura prova gli uffici di prevenzione delle aziende sanitarie. Difficilmente un’altra persona frequenta la stessa massa di persone che frequenta un ragazzo che va a scuola. Un caso positivo dentro una scuola comporta per il tracciamento un lavoro moltiplicato tantissimo e di questo non si può non tenere conto”, ha concluso.

“Lo Stato ha già un potere sostitutivo nei confronti delle Regioni, può applicarlo quando vuole. Il vero problema è che la piattaforma di cui leggo oggi lo Stato centrale l’ha promessa il 15 dicembre dello scorso anno e nessuno l’ha ancora vista”, ha sottolineato il governatore ligure.

Il commento arriva a seguito delle notizie di stampa secondo cui il Governo sarebbe pronto ad accentrare la gestione della campagna vaccinale con una piattaforma unica. “Stanotte – ha proseguito Toti – abbiamo prenotato i cittadini di 75-79 anni e il nostro sistema informatico è andato benissimo. Il problema è che il sistema centrale di anagrafe vaccinale non c’è stato, e se avessimo aspettato medici e infermieri del famoso bando di protezione civile del governo Conte non staremmo vaccinando, perché è andato completamente deserto”.