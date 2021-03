Coronavirus, sale il numero dei positivi per il cluster del San Martino: “Tamponi ogni 24h”

Genova. Continua lo screening all’interno dei reparti del San Martino di Genova dopo l’individuazione di un cluster di contagio da variante inglese del Covid 19 emerso sabato scorso presso il primo piano del Padiglione Maragliano.

Ad oggi i contagi accertati sono diventati 14, tre in più rispetto a sabato scorso: dalla direzione del policlinico è stato specificato che in tutto il piano interessato i tamponi vengono effettuati ogni 24 ore per trovare e isolare eventuali nuovi casi.

I 14 positivi sono stati prontamente suddivisi secondo procedure subito applicate una volta certificato il cluster tra l’area Covid+ del 1° piano del Pronto Soccorso, il Padiglione 12 e il Padiglione 10.