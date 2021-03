Coronavirus, terapie intensive sopra soglia di attenzione. Sono 337 i nuovi casi con incidenza al 12,8%

Genova. Sono 337 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 2620 tamponi molecolari effettuati. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’12,8%. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 1345.

Dei nuovi casi positivi, 174 riguardano la provincia di Genova (164 in Asl 3 e 10 in Asl 4), 19 ad Imperia, 118 nel savonese e 26 nello spezzino. Nessun caso di questi è riconducibile a residenti non liguri.

I morti registrati dal bollettino di oggi sono 4: si tratta di persone decedute negli ultimi tre giorni, a parte un decesso risalente al 17 marzo Il paziente più giovane aveva 51 anni ed era ricoverato all’ospedale di Lavagna.

I guariti sono 305, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 7390 casi “attivi” di Covid, 28 più di ieri, di cui 3582 in provincia di Genova.

Il totale degli ospedalizzati è di 713 pazienti, 1o più di ieri. Le terapie intensive occupate sono 72, sopra la soglia del 30% considerata di attenzione secondo il ministero della Salute sul totale delle disponibilità (soglia dei 70 posti occupati)

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 6286, 238 in più rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 7275 rispetto alle 6824 di ieri.

Sul fronte delle vaccinazioni, nelle ultime 24 ore, sono state somministrate 2884 dosi di Pfizer/Moderna e 504 di Astrazeneca. In tutto le dosi inoculate sono 264.826, e sono 93034 le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. La percentuale dei vaccini somministrati su quelli consegnati è del 79%.