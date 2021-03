Coronavirus, salgono i contagi in provincia di Genova: 216 nuovi positivi

Genova. Sono 406 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.301 tamponi molecolari e 2.823 test rapidi secondo il bollettino emesso dalla Regione. Calano i ricoverati in ospedale, 2 in meno in rispetto a ieri, ma si registrano 9 morti.

Salgono i contagi in provincia di Genova: 216 di cui 180 nel territorio di Asl 3. Seguono La Spezia con 76 nuovi positivi, Savona con 61 e Imperia con 50. La maggior parte dei casi sono residenti in provincia di Genova: 3.090.

Negli ospedali sono complessivamente 576 i ricoverati, di cui 64 in terapia intensiva. Sono 121 al San Martino, 54 al Galliera, 4 al Gaslini, 73 al Villa Scassi, 46 a Sestri Levante. In isolamento domiciliare 5.615 persone, 133 in più rispetto a ieri.

I positivi attuali sul territorio sono in aumento (6.372 in tutto, 80 in più) pur con 317 nuovi guariti. Il bilancio totale delle vittime sale a 3.720. In sorveglianza attiva ci sono 6.668 soggetti, di cui 2.023 in Asl 3 e 540 in Asl 4.

Per quanto riguarda i vaccini è stato somministrato il 77% delle dosi consegnate, cioè 173-069 su 226.180. In tutto sono 52.557 le persone ad aver completato il ciclo con vaccini a mRna e 8 con AstraZeneca.