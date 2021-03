Coronavirus, Rossetti: “Manipolazione dei dati di Regione Liguria serve per tutelare l’immagine di Toti”

Genova. “Domani con la sorprendente presenza di rappresentanti del Governo – ma li hanno visti i dati ? – ci sarà la passerella della Fiera e una messa in scena mediatica che serve solo a nascondere il fallimento delle vaccinazioni in Liguria. Siamo sotto media nazionale per vaccini fatti, per persone sopra i 70 e gli 80 in attesa della prima dose, siamo sotto media nazionale per il personale sanitario vaccinato. Siamo con novantenni prenotati a maggio, comunità di disabili e psichiatriche ancora in attesa, ultra fragili non ancora prenotati! Le farmacie faranno pochissime vaccinazioni e i medici di famiglia avranno pochi vaccini per i loro pazienti”.

Questo il duro commento di Pippo Rossetti, consigliere regionale del Partito Democratico, mentre i tecnici di Alisa stanno apprestando gli ultimi ritocchi all’hub vaccinazioni organizzato da Regione Ligure presso il padiglione B della Fiera di Genova, alla foce, che sarà inaugurato domani mattina alla presenza del commissario straordinario Figliuolo.

“La cosa sorprendente e penosa è la manipolazione dei dati fatta dalla Regione. Pur di far avanzare la Liguria nelle classifiche nazionali – Toti ammette che la Regione riduce l’universo della popolazione di riferimento, perché lui sa che il 20% della popolazione non si farà vaccinare, così aumenta il dato statistico dei vaccinati fatti. A noi Liguri interessa sapere se e quando saremo vaccinati, per la nostra salute, per l’economia e la normalizzazione della nostra vita”.

“Meno interessante la sfilata a reti unificate di domani – conclude Rossetti – fregandosene della convocazione del Consiglio, sembra vi parteciperà mezza Giunta Regionale. Ma si sa, l’immagine del Presidente è ben più importante della nostra salute e un’intervista val ben più di un vaccino in più”.

A breve giro la replica di Regione Liguria che in una nota stampa: “esprime stupore e amarezza a seguito delle accuse del Partito Democratico che, in una nota ai limiti della diffamazione, parla di ‘manipolazione dei dati’ da parte di Regione Liguria. I dati diffusi dall’Ente Regione sono elaborati e validati da epidemiologi, medici ed esperti che fanno parte di Alisa e della task force sanitaria. Parlare di ‘manipolazione’ significa non solo affermare un’assoluta falsità ma screditare il lavoro di tutti loro, impegnati da oltre un anno nella lotta al Covid-19, e creare confusione tra i cittadini. In un momento così importante e delicato in cui tanti soggetti, dai medici di famiglia ai farmacisti fino ai sanitari della sanità privata convenzionata, si sono messi a disposizione al fianco del sistema sanitario regionale per contribuire alla campagna vaccinale, Regione Liguria prende atto del contributo del Pd, capace solo di inutili e strumentali polemiche“.