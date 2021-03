Coronavirus, la Liguria si rivolge ai privati per aumentare la capacità di vaccinazione

Genova. La Liguria si rivolgerà anche ai privati per incrementare la capacità di vaccinare. È quanto ha annunciato questa sera in conferenza stampa il presidente della Regione Giovanni Toti .

“Nelle prossime giornate apriremo alle manifestazioni di interesse per coinvolgere ulteriori soggetti privati nella catena di vaccinazione. Incontreremo le principali categorie della sanità privati perché vogliamo aggiungere una quota di vaccini a carico della sanità privata per arrivare ai vertici della campagna”.

Nei prossimi giorni è previsto che la Liguria arrivi a 50mila dosi al giorno, di cui 27mila somministrate nelle strutture pubbliche e 23mila dai medici di famiglia, che presteranno servizio nei 20 hub individuati in tutta la regione. A questi si aggiungeranno dunque quelli offerti da operatori esterni.

Il primo esperimento di vaccinazione in una struttura privata è già partito oggi con l’ambulatorio di Ascom Salute in via Cesarea dove verranno somministrati 120 vaccini al giorno alla popolazione over 80 che si prenota attraverso i canali ormai noti.