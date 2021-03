Coronavirus: in Liguria 380 nuovi positivi, calano ospedalizzati e terapie intensive

Genova. Sono 380 i nuovi positivi al coronavirus su 3.401 tamponi molecolari e 1.772 test rapidi antigenici effettuati in Liguria. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione. Cala il numero degli ospedalizzati (5 in meno) e sono 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

In provincia di Genova sono 201 i nuovi contagiati (di cui 167 in Asl 3 e 34 in Asl 4), a Savona 84, a Imperia 77, alla Spezia 16. Attualmente in Liguria ci sono 6.566 positivi (106 in più rispetto a ieri con 269 nuovi guariti) di cui 3.317 in provincia di Genova.

Negli ospedali liguri ci sono 645 ricoverati, di cui 59 in terapia intensiva. Per quanto riguarda la situazione a Genova, sono 151 al San Martino, 56 al Galliera, 4 al Gaslini, 75 a Villa Scassi. A Sestri Levante sono 49. In isolamento domiciliare 5.309 persone (40 più di ieri). I morti in tutto sono 3.795.

I vaccini somministrati sono il 71% di quelli consegnati, cioè 212.577 dosi su 300.920. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con Pfizer o Moderna sono 72.203.