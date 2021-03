Coronavirus, il San Martino: “Non possiamo sapere chi sono gli infermieri non vaccinati”

Genova. “L’ospedale non può avere un elenco degli infermieri non vaccinati e neanche di quelli vaccinati, per evitare possibili discriminazioni. Si ricorda che, anche fra gli operatori sanitari, la vaccinazione è volontaria“.

È quanto precisano in una nota la direzione generale e la direzione sanitaria del San Martino dopo il cluster di coronavirus al padiglione Maragliano. Dopo la morte di un paziente, trovato positivo, la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a seguito di un esposto presentato dai famigliari.

“Non esistono reparti considerabili non critici, non lo sono le medicine, la cardiochirurgia, le cardiologie, il centro ictus, la chirurgia in generale, il centro trapianti. Tutti i reparti sono potenzialmente esposti al rischio di contagio da Covid-19, anche quelli che sono ad oggi Covid free“, prosegue il comunicato.

Negli ultimi giorni si è parlato della possibilità di obbligare i sanitari a vaccinarsi, percorribile solo con una legge di Stato, o in alternativa di spostare i non vaccinati a mansioni che non mettano a rischio i pazienti. Il direttore generale Salvatore Giuffrida a Genova24 aveva già spiegato che questa opzione sarebbe infattibile.

E oggi il policlinico ribadisce: “Per assurdo se potessimo avere l’elenco degli operatori non vaccinati li dovremmo destinare, per minimizzare il rischio, verso reparti Covid. Con ciò otterremmo di azzerare il rischio di contagio verso i pazienti ma esporremmo ad un rischio maggiore gli operatori contravvenendo alla norma 81/2008. L’ospedale non può permettersi di spostare 400 professionalità. Gli infermieri, al pari dei medici, hanno competenze specifiche e non possono essere dirottati così facilmente”.