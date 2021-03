Coronavirus, governo pensa alla super zona rossa: lockdown e vaccinazione di massa

Genova. La storia epidemica nel nostro paese si sta evolvendo molto rapidamente, soprattutto a causa delle variantidelcoronavirus, oramai sempre più diffuse. Per questo motivo il governo Draghi starebbe vagliano la possibilità di una nuova stretta sulle misure anti Covid: sul tavolo del consigli dei ministri ci sarebbe la possibilità di introdurre nuove norme nel periodo prima di Pasqua, per provare ad arginare i contagi e dare una svolta alla campagna di vaccinazione.

Il principio sarebbe quello di chiudere oggi, per un periodo limitato, per evitare di dover chiudere più avanti senza un orizzonte temporale incerto: già entro la fine della settimana potrebbero quindi arrivare nuove decisioni dell’esecutivo in tema di chiusure e limitazioni.

Sul piatto c’è l’ipotesi di una super zona rossa, allargata a tutto il paese, che porterebbe ad un lockdown di tre settimane, durante le quali spingere il piede sull’acceleratore per arrivare ad una vaccinazione di massa. Una ipotesi sempre meno tabù, a quanto pare, nelle stanze di palazzo Chigi. Esistono però anche altre ipotesi, che potrebbero arrivare nelle prossime ore: l’introduzione di un lockdown nazionale solo per i fine settimana, l’anticipo del coprifuoco alle 20, cioè due ore prima rispetto ad oggi, e la chiusura dei negozi dove sono chiuse anche le scuole. I criteri usati per determinare i colori delle regioni, inoltre, potrebbero essere rivisti: già nelle prossime ore sono previsti incontri tra esperti, governo e rappresentanti di Regioni e Comuni