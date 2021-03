Coronavirus e restrizioni, ristoratori di nuovo in piazza: “Difendiamo lavoro e dignità”

Genova. “Non esiste evidenza scientifica che dica che i contagi avvengano all’interno delle attività commerciali piuttosto che sugli autobus o alle poste. Noi oggi siamo qui per difendere il nostro lavoro e la nostra dignità“. Con queste parole è iniziato il corteo organizzato dai ristoratori, nuovamente in piazza per protestare contro le restrizioni volute dal governo per provare ad arginare l’epidemia da coronavirus.

Circa 400 persone, dopo il concentramento a De Ferrari, hanno dato vita alla manifestazione che ancora una volta attraverserà le vie della città, tra slogan, striscioni e cori di protesta: “Saremo presenti tutti i lunedì”, è la promessa dei ristoratori liguri, di nuovo “chiusi” dal ritorno in zona arancione della nostra regione.

Le richieste sono quelle già espresse nelle manifestazioni precedenti: ristori certi e immediati, la possibilità di lavorare in sicurezza e il prolungamento dell’orario di apertura per permettere di lavorare anche durante la cena, appuntamento vitale per moltissimi esercizi. In piazza anche gestori di palestre e piscine, lavoratori del turismo e dello spettacolo, grossisti, tassisti e “tutti quelli che hanno subito una perdita o disagi da questa situazione”.