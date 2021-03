Coronavirus: a Genova 215 nuovi positivi, tornano a crescere i ricoveri in ospedale

Genova. Sono 487 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.512 tamponi molecolari e 2.774 test rapidi antigenici secondo il bollettino inviato dalla Regione. Crescono nuovamente i ricoveri in ospedale, 18 in più (di cui 6 a Genova) rispetto a ieri (672 in totale, 67 in terapia intensiva) e si registrano 6 decessi nelle ultime ventiquattro ore.

In provincia di Genova sono 215 i nuovi contagiati (di cui 167 in Asl 3 e 48 in Asl 4). Seguono Savona (115), Imperia (79), La Spezia (77). I casi totali sono in crescita: 6.956 in Liguria (195 in più) di cui la maggior parte in provincia di Genova (3.431) nonostante 286 nuovi guariti.

Per quanto riguarda gli ospedali genovesi, al San Martino ci sono 150 ricoverati, al Galliera 64, al Gaslini 5, al Villa Scassi 74, a Sestri Levante 56. In isolamento domiciliare 5.654 persone (crescono di 153). In sorveglianza attiva 6.768 persone.

Le dosi di vaccino somministrate salgono all’81%, cioè 252.904 su 312.420 consegnate. In Liguria ad oggi 87.710 persone hanno completato il ciclo vaccinale con Pfizer o Moderna, 1 con AstraZeneca.