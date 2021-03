Coronavirus, 458 nuovi casi: 2 su 3 in provincia di Genova, in Liguria 650 ricoverati

Genova. Sono 458 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4481 tamponi molecolari e 2748 e tamponi rapidi secondo il bollettino odierno inviato dalla Regione. Continuano a crescere però gli ospedalizzati, che sono 9 in più rispetto a ieri, 650 in tutta la Liguria di cui 65 in terapia intensiva. Sono 5 i decessi registrati nelle ultime ventiquattr’ore.

A Genova si registra la maggior parte dei nuovi contagi (291), poi Imperia (71) Savona (57), e La Spezia (36). In Liguria si registrano 6.460 casi totali (100 in più rispetto a ieri con 353 nuovi guariti) di cui 3270 in provincia di Genova.

Negli ospedali genovesi i ricoveri sono in diminuzione al San Martino con 151 ospedalizzati (3 in meno), mentre altrove la situazione è stabile: al Galliera 57 (pù 1), al Gaslini 4 (invariati) al Villa Scassi 74 (1 in più), a Sestri Levante 46, a Lavagna 1. In isolamento domiciliare 5.266 persone (114 in più di ieri). In sorveglianza attiva 5.907 persone.

La percentuale di vaccini somministrati si attesta al 70%, cioè 211.605 dosi su 300.920 consegnate. Nelle ultime 24 ore risultano 456 dosi di AstraZeneca somministrate e 3126 Pfizer/Moderna con 71.501 persone che hanno completato il ciclo vaccinale.