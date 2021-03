Coronavirus, 368 nuovi casi di cui 116 a Genova: 15 i decessi registrati

Genova. Sono 368 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4711 tamponi molecolari effettuati. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’7,8% (ieri era il 6,5%). Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 2725.

I nuovi casi, per provincia e asl di provenienza, sono così suddivisi: 116 sono in provincia di Genova (96 in Asl 3 e 20 in Asl 4), 108 nell’imperiese, 48 nel savonese e 94 nello spezzino.

Al momento in Liguria ci sono dunque 6090 casi “attivi” di Covid, di cui 2764 in provincia di Genova.

I morti registrati dal bollettino di oggi sono 15, e sono relativi all’ultima settimana. I guariti sono 278, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa.

Il totale degli ospedalizzati è di 579 pazienti, 9 in più di ieri, lieve crescita delle terapie intensive (53, 3 più di ieri).

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 4919, 62 più di ieri. Le persone in sorveglianza attiva sono 7050.