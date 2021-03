Coronavirus, 294 nuovi casi su 2.334 tamponi. Crescono ancora i ricoveri negli ospedali

Genova. Sono 294 i nuovi positivi al coronavirus su 2.334 tamponi molecolari e 1.418 test rapidi antigenici effettuati in Liguria. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione. Cala il numero degliospedalizzati (5 in meno) e sono 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

In provincia di Genova sono 136 i nuovi contagiati (di cui 129 in Asl 3 e 7 in Asl 4), a Savona 114, a Imperia 19, alla Spezia 25. Attualmente in Liguria ci sono 6.600 positivi (34 in più rispetto a ieri con 252 nuovi guariti) di cui 3.318 in provincia di Genova.

Negli ospedali liguri ci sono 660 ricoverati, 15 più di ieri, di cui 59 in terapia intensiva. Per quanto riguarda la situazione a Genova, sono 153 al San Martino, 62 al Galliera, 4 al Gaslini, 75 a Villa Scassi e 1 a Villa Micone. A Sestri Levante sono 45. In isolamento domiciliare 5.364 persone (58 più di ieri). I morti in tutto sono 3803, con otto nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

I vaccini somministrati sono il 72% di quelli consegnati, cioè 216.889 dosi su 300.920. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con Pfizer o Moderna sono 74.108.