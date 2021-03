Coronavirus, 242 nuovi casi su 1990 tamponi: crescono ancora i ricoveri

Genova. Sono 242 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.990 tamponi molecolari e 1.368test antigenici rapidi secondo il bollettino odierno inviato dalla Regione.

Aumenta il numero di pazienti ricoverati che sale a 632 (rispetto a ieri 34 in più) anche per effetto delle mancate dimissioni nel weekend mentre i morti registrati nelle ultime ventiquattr’ore sono 13.

In provincia di Genova si segnalano 148 nuovi contagi (di cui 133 in Asl 3 e 15 in Asl 4), a Imperia 20, a Savona 72, alla Spezia 2. Nel circondario del capoluogo si trovano anche 3.129 dei positivi totali (6.400 in Liguria, 2 in meno rispetto a ieri).

Aumentano complessivamente i ricoverati negli ospedali genovesi: 144 al San Martino, 55 al Galliera, 4 al Gaslini, 75 al Villa Scassi, 46 a Sestri Levante. In tutta la Liguria i pazienti in terapia intensiva sono 64.

In isolamento domiciliare ci sono 5.705 persone (13 in più), mentre i nuovi guariti sono 231. Il bilancio totale delle vittime sale a 3.749. In sorveglianza attiva 6.315 persone.

Per quanto riguarda i vaccini, sono state somministrate 184.192 dosi su 269.550 consegnate, cioè il 68%. In Liguria hanno completato il ciclo vaccinale 56.472 persone con Pfizer/Moderna e 9 persone con AstraZeneca.