Coronavirus, 215 nuovi casi con incidenza al 11%. Sono 44 mila le seconde dosi effettuate

Genova. Sono 215 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.914 tamponi molecolari e 1.297 test antigenici rapidi secondo il bollettino inviato dalla Regione. Continuano a salire, seppur di sole nove unità, gli ospedalizzati, 577 in tutta la regione (63 in terapia intensiva, 2 in più di ieri). Sono 2 i nuovi decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore.

La maggior parte dei nuovi casi è in provincia di Genova (149 di cui 139 in Asl 3), poi 7 alla Spezia, 5 a Imperia e 54 a Savona. I casi attualmente positivi sono 6.310 (in crescita di 32 unità) di cui 2.949 residenti in provincia di Genova.

Per quanto riguarda gli ospedali genovesi sono 130 i ricoverati al San Martino, 42 al Galliera, 7 al Gaslini, 71 al Villa Scassi, 40 a Sestri Levante. In isolamento domiciliare 5.372 persone (sono 67 in più). In sorveglianza attiva 6.409 soggetti, di cui 1.698 in Asl 3 e 421 in Asl 4.

È stato somministrato il 72% delle dosi di vaccino anti-Covid a disposizione, cioè 146.483 su 202.780 consegnate. In tutta la regione sono state usate 134.413 dosi di vaccini Pfizer e Moderna (di cui 44.559 seconde dosi) e 8.070 dosi AstraZeneca.