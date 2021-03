Genova. E’ scattata questa mattina ed è proseguita per alcune ore nel quartiere di Cornigliano, nel ponente genovese, la rimozione delle vetture private abbandonate da tempo, o sotto sequestro, in via Brighenti.

“Soprattutto – prosegue Roberto Piccardo, segretario Rsa di Ugl Fna – era importante rimuovere le vetture in corrispondenza dell’uscita di emergenza delle rimessa dei mezzi di trasporto pubblico Amt”.

“Grazie a questa operazione da noi sollecitata – continua Piccardo – si sono liberati più di 50 posti auto”.

Il sindacato aveva presentato tempo addietro una corposa documentazione fotografica con tutte le vetture che apparivano in evidente stato di abbandono.

“La municipale che ringraziamo nuovamente – conclude Piccardo – ha fatto le verifiche e oggi si conclude un’azione efficace, fatta di collaborazione tra sindacato e istituzioni. Anche questa operazione aiuta la riqualificazione del quartiere”.