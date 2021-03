Coop Liguria incontra Libera per parlare di legalità e partecipa all’iniziativa “1.000 fiori di memoria”

Genova. In vista della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che ricorre il 21 marzo, Coop Liguria organizza un evento in streaming per parlare di legalità sul sito www.coopseitu.it

L’appuntamento è per venerdì 19 marzo, alle 17.

“Nel 1998, Coop è stata la prima catena della grande distribuzione europea ad adottare lo standard etico SA8000 – spiega la Direttrice Soci e consumatori di Coop Liguria Tiziana Cattani – e ha chiesto di sottoscriverlo anche a tutti i suoi fornitori, così da ottenere precise garanzie in tema di responsabilità sociale. Dal 2017, Coop ha lanciato il progetto “Buoni e giusti”, coinvolgendo oltre 800 fornitori di ortofrutta e sottoponendo ogni anno a puntuali controlli e a verifiche ispettive ben 13 filiere agricole, per escludere fenomeni di sfruttamento e caporalato.

Questo impegno così stringente sul tema della legalità ci porta a collaborare da anni con l’associazione Libera, che quest’anno ha lanciato la bellissima iniziativa “1.000 fiori di memoria e impegno”, promossa assieme al gruppo “52 gomitoli”, che fa parte di A.Ma. abitanti della Maddalena. È stato chiesto a numerose associazioni di realizzare a mano fiori cuciti a maglia o all’uncinetto, per decorare uno striscione in ricordo delle vittime di mafia. Moltissime delle nostre Socie hanno aderito e, anche grazie a loro, sabato 21 marzo, lo striscione sarà esposto nel foyer del Teatro della Corte di Genova, a conclusione della staffetta di eventi organizzati da Libera per la Giornata della memoria”.



All’incontro sulla piattaforma coopseitu.it parteciperanno Andrea Macario, Coordinatore Libera Genova, che presenterà nel dettaglio le iniziative di Libera in programma il 20 e 21 marzo, e Rosangela Conte di Legacoop Liguria, che racconterà il progetto di formazione “ALL: Agire la Legalità”, promosso dall’Alleanza delle Cooperative, che in questi anni ha messo a confronto esperti, imprese e istituzioni sul tema della trasparenza e correttezza dei comportamenti che tutti i protagonisti pubblici e privati devono osservare.