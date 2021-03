Coni Liguria: sabato l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche

Genova. Sabato 13 marzo alle ore 16,30 in seconda convocazione, presso la Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale in piazza Matteotti 9, a Genova, si terrà l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Coni Liguria per il quadriennio olimpico 2021-2024.

Risultano candidati Antonio Micillo come presidente e, quali componenti della giunta, Andrea Fossati, Stella Frascà, Franco Melis (per le Federazioni Sportive Nazionali), Piero Picasso (per le Discipline Sportive Associate), Francesca Canicchi (per gli Enti di Promozione Sportiva), Furio Ginori (per gli atleti), Roberto Valle (per i tecnici).

La giunta è composta, oltre al presidente, da tre membri in quota Federazioni Sportive Nazionali ed uno ciascuno per le componenti Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, atleti e tecnici.