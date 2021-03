Confermato lo sciopero dei portuali, domani mattina doppio presidio a Genova

Genova. Confermato lo sciopero dei portuali previsto a Genova per domani, venerdì 5 marzo. È questo l’esito della riunione tra Autorità portuale, terminalisti e sindacati convocata questa mattina.

Ufficialmente non sono previsti cortei ma soltanto due presidi organizzati da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: il primo in corrispondenza del varco portuale di Ponte Etiopia, dalle 5.45 alle 8.30, mentre quello principale sarà sotto la sede di Confindustria Genova a Brignole, dalle 9.30 alle 12. L’astensione riguarderà tutte le prestazioni dalla sera del 4 marzo a quella del 5 marzo, in base all’organizzazione funzionale dei singoli terminal.

Fallita dunque la mediazione tentata nelle ultime ore. Lo sciopero nasce come risposta alla lettera consegnata a mano dal presidente dei terminalisti genovesi Beppe Costa al segretario generale dell’Autorità di sistema portuale di Genova, Savona e Vado ligure, in cui si diffida e mette in mora l’Autorità portuale per non avere vigilato sulle azioni della Culmv, comprese le richieste di adeguamenti tariffari erogate dalle aziende alla Compagnia dal 2013 ad oggi, circa 8 milioni che sono pronti a chiedere indietro come risarcimento danni. Da ricordare che proprio a gennaio i terminalisti hanno firmato l’ultimo accordo con la compagnia unica valido per l’anno in corso e nessuno poteva immaginare che nel giro di un mese quell’accordo potesse essere messo in discussione.

“Questo è uno sciopero per il rispetto – commenta il segretario della Filt Cgil Enrico Poggi – perché quella lettera non tocca solo la Culmv ma è sintomatica di un attaggiamento che mi fa pensare che i terminalisti firmano gli accordi e poi li disconoscano”. Ancora nell’incontro di questa mattina in Autorità di sistema, incontro sollecitato dal prefetto come ultimo tentativo di arrivare a una mediazione, i sindacati hanno chiesto ai terminalisti di disconoscere formalmente quella lettera: “Gli abbiamo chiesto di scrivere un documento formale di scuse disconoscendo quella lettera – spiega Poggi – e loro ci hanno risposto che visto che quella lettera per loro non ha alcun valore non c’è bisogno di disconoscerla”.

Oltre ai metalmeccanici della Fiom, solidarietà e vicinanza ai portuali arriva da altre categorie. “La lotta dei portuali a difesa dei diritti e della sicurezza non è solo una vertenza sindacale: è una battaglia di civiltà – dichiara Fabio Allegretti, segretario generale Slc Cgil Genova – A nome personale e della categoria che rappresento invio ai portuali genovesi la nostra solidarietà”.

“Il comparto Filt Cgil della logistica, che rappresenta i lavoratori dell’autotrasporto, delle cooperative merci e logistica, delle agenzie marittime e delle case di spedizioni, è vicina ai lavoratori portuali ed esprime la propria solidarietà a questa lotta che non è solo dei lavoratori portuali, ma di tutti coloro che gravitano intorno al porto di Genova. A sostegno della protesta sarà presente in manifestazione una delegazione di autisti del trasporto merci”, scrivono Marco Gallo e Leonardo Cafuoti della Filt Cgil.